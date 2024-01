Mercato - PSG : Il va faire un geste fort pour quitter Paris ?

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2027, Hugo Ekitike devrait quitter le PSG lors de ce mercato hivernal. Devenu indésirable à Paris, le crack de 21 ans pourrait rejoindre l'Eintracht Francfort d'ici la fin du mois de janvier. Pour faciliter son transfert vers l'Allemagne, Hugo Ekitike serait contraint de renoncer à la moitié de son salaire.

Auteur d'une très bonne deuxième partie de saison 2021-2022, Hugo Ekitike a tapé dans l'œil du PSG. A tel point que la direction parisienne a fait le nécessaire pour boucler le transfert du crack de 21 ans. En effet, le PSG a trouvé un accord avec le Stade de Reims pour boucler un prêt avec une option d'achat (obligation d'achat sous conditions). Alors que la clause a été levée, le club de la capitale aurait déboursé environ 28,5M€ au total pour le moment.

Ekitike prêt à baisser son salaire pour signer à l'Eintracht ?

Toutefois, Hugo Ekitike n'a pas du tout réussi ses débuts au PSG. Par conséquent, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi aurait poussé son numéro 44 vers la sortie lors du dernier mercato estival. Et alors qu'il était promis à l'Eintracht Francfort, Hugo Ekitike a finalement fait capoter son transfert, refusant au dernier moment d'être échangé avec Randal Kolo Muani. Si ce dernier s'est engagé en faveur du PSG à l'ultime minute du marché, son compatriote français est resté à Paris. Ce qui a provoqué la colère des hautes sphères rouge et bleu. En effet, Hugo Ekitike est au placard depuis la fin de la fenêtre de transferts précédente, et sa seule chance de retrouver du temps de jeu est d'aller voir ailleurs d'ici la fin du mois de janvier.

Ekitike doit diviser par deux son salaire pour l'Eintracht