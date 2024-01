OM : Réunion au sommet avec McCourt

Hugo Chirossel

Alors que le mercato bat son plein et qu’il s’accélère du côté de l’OM, Pablo Longoria, en compagnie de Stéphane Tessier, a dû quitter Marseille. En effet, les deux hommes ont dû se rendre aux États-Unis afin d’y rencontrer Frank McCourt. Le but étant de faire le point sur l’état du club, le clan de l'homme d'affaires américain étant très attentif à ses finances.

Pablo Longoria va pouvoir présenter un beau cadeau à Frank McCourt. En effet, l’OM a annoncé ce mercredi le départ de Renan Lodi. Recruté contre 13M€ l’été dernier, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid a été vendu pour un montant total de 25M€ à Al-Hilal, d’après les informations de L'Équipe . Même si d’autres sources, comme le journaliste Fabrizio Romano, évoquent un prêt assorti d’une option d’achat obligatoire avoisinant les 20M€.

Longoria et Tessier convoqués par McCourt

Comme indiqué par le quotidien sportif, Pablo Longoria a insisté pour que le transfert atteigne ce montant et a pu annoncer la bonne nouvelle directement à son propriétaire. En effet, le président de l’OM, tout comme Stéphane Tessier, était convoqué aux États-Unis par Frank McCourt en ce milieu de semaine, avec pour objectif de faire un bilan sur l’état global du club.

Le clan McCourt très attentif aux finances de l’OM

Alors que sa masse salariale est déjà encadrée par la DNCG, l’OM a dû composer avec les exigences de son propriétaire. Depuis plusieurs semaines, le clan McCourt est très attentif aux finances du club marseillais, qui ont pris un coup après l’élimination dès le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Un audit des risques sociaux, financiers et managériaux a d’ailleurs été réalisé à la fin de l’année 2023. L’OM se veut prudent et pour preuve, a fait appel à des prestataires pour boucler les arrivées de Mehdi Benatia, ainsi que du recruteur Ali Zarrak, passé par Auxerre et Lorient.