L’Arabie Saoudite s’active, la vente de l'OM se prépare

Annoncée depuis plusieurs années, la vente de l'OM n'est pas remise en cause, bien au contraire. En coulisses, l'Arabie Saoudite ferait le nécessaire pour boucler cette opération et prendre la succession de Frank McCourt d'ici la fin de cette saison. L'information a été dévoilée par le journaliste Thibaud Vézirian, très actif sur ce dossier.

L'élimination face à Rennes en Coupe de France ce dimanche soir n'est pas de nature à rassurer les supporters de l'OM. Le club marseillais n'a plus que la Ligue Europa et le championnat pour sauver sa saison et pourquoi pas récupérer un trophée de prestige. Le dernier de Frank McCourt ? Selon les informations du journaliste Thibaud Vézirian, le propriétaire de l'OM pourrait passer la main d'ici la fin de la saison.

« Aucune inquiétude »

« Aucune inquiétude, on va toujours vers la validation finale de la cession. Il va y avoir vente avec certitude. Je n’ai pas de garantie à donner sur la date, même si j’ai des échos et des infos à ce sujet que je me garderais bien de donner. On va voir ce que ça donne d’ici fin juin. A la fin, ça sera rendu public et ça me fera sourire, et je n’aurais aucun sentiment négatif à l’égard de ceux qui ne me croient pas ou pensent que c’est du vent. L’audit, ce n’est qu’une certification des comptes dans le but d’officialiser. Mais il a débuté en 2023, si ça se trouve, il est fini depuis des semaines » a confié le journaliste lors de l'un de ses lives Twitch.

L'Arabie Saoudite aux manettes ?