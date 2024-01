Ils brillent à la CAN, l’OM va adorer

Arnaud De Kanel

Les bonnes nouvelles se font rare en ce moment du côté de Marseille. Dimanche soir, l'OM s'est incliné aux tirs aux buts face au Stade Rennais et laisse donc filer l'une de ses seules chances de remporter un trophée en fin de saison. La seule bonne nouvelle vient de Côte d'Ivoire où les internationaux sont performants.

L'embellie n'aura été que de courte durée pour l'OM. Tenus en échec pour la reprise de la Ligue 1 la semaine passée, les hommes de Gennaro Gattuso se sont inclinés aux tirs aux buts en 32ème de finale de Coupe de France contre le Stade Rennais. Les mauvaises nouvelles s'enchainent puisque Bilal Nadir et Amir Murillo sont sortis blessés alors que l'OM doit déjà composer sans sept joueurs partis à la CAN. D'ailleurs, bon nombre d'entre-eux se montrent à leur avantage.



L'OM porte le Sénégal

La Ligue 1 est le principal de talents du Sénégal. Les champions d'Afrique en titre ont impressionné lors de leurs deux premières rencontres où les joueurs de l'OM ont été décisifs. Pape Gueye a inscrit le premier but face à la Gambie, Iliman Ndiaye a délivré une passe décisive dans ce même match tandis qu'Ismaïla Sarr en est à un but et deux offrandes en deux rencontres. L'ailier a même été élu homme du match lors du choc face au Cameroun.

Ounahi décisif avec le Maroc

Les joueurs de l'OM sont à la fête en Côte d'Ivoire en ce moment. Métamorphosé sous le maillot marocain, Azzedine Ounahi s'est offert un joli but en ouverture contre la Tanzanie. Il a été plus en difficulté dimanche face à la République démocratique du Congo de Chancel Mbemba, auteur d'une passe lumineuse qui a amené l'égalisation congolaise. En difficulté à l'OM, les internationaux africains retrouvent de la confiance et c'est de bon augure avant leur retour dans la cité phocéenne. Gennaro Gattuso aura bien besoin d'eux pour enrayer la mauvaise passe.