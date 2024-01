Vente OM : Un prince saoudien boucle un deal, la mèche est vendue ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Renan Lodi ne sera resté que six mois à Marseille. Le joueur brésilien s'est engagé avec Al-Hilal pour 23M€. Une somme importante pour un joueur, certes titulaires depuis le début de la saison, mais qui ne figure pas parmi le gratin mondial. Mais à en croire Jérôme Rothen, ce deal pourrait avoir un lien avec la supposée vente de l'OM, qui se préparerait en coulisses.

L'OM ne pouvait dire non. Acheté 13M€ l'été dernier, Renan Lodi a été vendu à Al-Hilal pour 10M€ de plus. Un transfert qui propulse le joueur brésilien à la cinquième place des plus grosses ventes de l'OM. Alors évidemment, ce transfert interroge. L'Arabie Saoudite a évidemment la puissance financière pour boucler ce type d'opération. Mais alors que les liens entre l'état et l'OM ont énormément parler ces derniers jours, certains médias ont creusé et se sont interrogés sur le rôle du prince Al Waleed Bin Talal.





Mercato - OM : Benatia active deux pistes mystérieuses https://t.co/5YXlUlTkQ8 pic.twitter.com/uMU87JWmei — le10sport (@le10sport) January 18, 2024

Al Waleed Bin Talal toujours dans le coup ?

Ce dernier est propriétaire d'Al-Hilal. Mais Al Waleed Bin Talal n'est pas un nom inconnu. Il y a quelques années, il avait été cité pour reprendre l'OM à Frank McCourt. Depuis plus rien, jusqu'à ce transfert de Renan Lodi. Selon Team Football, le prix de ce transfert a été volontairement grossi pour « réduire la dette du club marseillai s ». Ancien du PSG, Jérôme Rothen s'interroge aussi sur les véritables intentions du prince saoudien.

Rothen s'interroge sur ce dossier