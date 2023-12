Mercato - OM : Une supercherie dévoilée au grand jour ?

Thomas Bourseau

Au terme d’une saison où l’idylle semblait parfaite, Alexis Sanchez a quitté l’Olympique de Marseille pour retrouver l’Inter. Le Chilien confiait au moment de son départ que la direction marseillaise était la raison de l’impossibilité de prolonger son contrat. Lorsqu’en réalité, selon le journaliste Florent Germain, les torts étaient plus que partagés…

Alexis Sanchez a guidé l’OM la saison passée au sens propre et figuré. L’international chilien passé par quelques des plus grands clubs européens comme le FC Barcelone, l’Inter ou encore Arsenal, a rebondi à Marseille sous une inspiration du président Pablo Longoria, Sanchez étant alors en difficulté sportive chez les Nerazzurri .

Mercato - OM : Une vente à 15M€ préparée par Longoria ? https://t.co/VygfQb5hrH pic.twitter.com/9KRYbvKWta — le10sport (@le10sport) December 23, 2023

Alexis Sanchez : «J’ai toujours voulu rester à Marseille»

Cependant, malgré l’excellente collaboration entre les différentes parties concernées, l’aventure d’Alexis Sanchez prit brusquement fin à l’issue de la dernière saison, son contrat d’un an n’ayant pas été reconduit. Sur Instagram en août dernier, dans le cadre l’officialisation de son départ et de son retour à l’Inter, Sanchez remettait les pendules à l’heure. « Un grand merci à tout le public de Marseille qui m’a toujours soutenu avec chaleur et dans les bons et les moins bons moments. J’ai passé d’excellents moments et j’en garde de très bons souvenirs. Enfin je voudrais aussi éclaircir certains sujets et dire que pour ma part j’ai toujours voulu rester à Marseille. C’est ce que j’ai toujours souhaité, mais cela ne dépendait pas que de moi. Il faut toujours être deux pour se mettre d’accord. Cette fois la direction technique avait fait d’autres choix mais je les respecte ».

L’OM et Alexis Sanchez tous deux fautifs ?