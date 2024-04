Départ de Mbappé : Un proche de Luis Enrique balance

Axel Cornic

Adjoint de Luis Enrique au FC Barcelone de 2014 à 2017, Juan Carlos Unzué a accordé un long entretien à Mundo Deportivo à seulement deux jours du choc avec le Paris Saint-Germain. Il y aborde plusieurs sujets importants et c’est le cas de Kylian Mbappé, dont la situation s’est grandement fragilisée ces dernières semaines.

Depuis que les premières indiscrétions sur son avenir sont sorties, Kylian Mbappé n’est plus intouchable au PSG. Cela s’est vu avec Luis Enrique, dont l’approche a radicalement changé et qui se passe régulièrement de sa star, comme lors de la dernière rencontre de Ligue 1 contre Clermont (1-1).

Mbappé contre Luis Enrique ?

Plusieurs sources ont laissé entendre que les deux hommes ne seraient pas très proches et des images captées par les caméras de Canal + après cette rencontre face à Clermont, ont jeté de l’huile sur le feu. On y voit en effet Kylian Mbappé et Luis Enrique avoir un échange assez animé, sans qu’on puisse vraiment comprendre le sujet de la discussion. La star du PSG s’éloigne finalement l’air assez agacé, ce qui n’a évidemment pas manqué de faire parler.

« J'ai été frappé par le fait qu'ils me disent que c'est un très bon coéquipier »