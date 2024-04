PSG : Le vestiaire annonce du lourd pour Luis Enrique

La rédaction

De retour après une longue blessure, Marquinhos a mis en lumière la rigueur et la difficulté de la Ligue des Champions, considérée comme l'une des compétitions les plus exigeantes au monde. Il souligne que chaque saison a sa propre histoire et que remporter ce titre prestigieux est un objectif difficile à atteindre, nécessitant un engagement total et un dévouement sans faille de la part de chaque joueur. Autant de valeurs insufflées par Luis Enrique.

Marquinhos a fait passer un message fort au micro de France Bleu ce dimanche soir. À trois jours du quart de finale de la Ligue des Champions, le défenseur brésilien s’est exprimé sur Luis Enrique et la capacité du PSG à pouvoir remporter la Ligue des Champions.

«On aime avoir un entraîneur qui nous fait aller de l’avant»

« Chaque saison a son histoire. La Ligue des champions, c’est l’une des compétitions les plus dures au monde, il n’y a pas de cadeau, c’est un objectif, difficile à obtenir. Mais comme tous les autres titres. (...) Pour aller loin en Ligue des champions, il faut tout donner sur le terrain les weekends. Vous avez un entraîneur qui vous aide à aller dans ce sens, Luis Enrique, il a l’air d’être le bon entraîneur, au bon endroit non ? C’est ce qu’il nous dit depuis son arrivée, il veut nous préparer pour jouer tous les matches à fond, à 120%. Et dès qu’il y en a un qui pousse un peu moins, il fait des changements. Il nous pousse tous les jours. On aime avoir un entraîneur qui nous fait aller de l’avant », a estimé Marquinhos.

Luis Enrique va offrir la Ligue des Champions au PSG ?

D'après Marquinhos, Luis Enrique est donc l'homme qu'il faut au PSG pour aller chercher son tout premier sacre en Ligue des Champions. Reste à savoir si le club parisien ira au bout de la compétition dès la première saison de l'Espagnol à Paris.