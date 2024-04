Une star du PSG libère Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela fait désormais quelques semaine que Luis Enrique a décidé de positionner Ousmane Dembélé plus dans l’axe, dans un rôle de numéro 10. Un choix globalement payant compte tenu des prestations du Français. D’ailleurs, pour le journaliste Patrick Juillard, l’objectif de l’entraîneur du PSG est de mettre Kylian Mbappé dans les meilleures conditions en lui offrant plus de liberté.

Recruté l’été dernier, Ousmane Dembélé a d’abord été utilisé dans un rôle d’ailier, très habituel pour lui. Cependant, ces dernières semaines, Luis Enrique a changé ses plans et utilise l’ancien Rennais comme meneur de jeu. Comment expliquer un tel changement alors que le numéro 10 du PSG réalisait une belle saison sur l’aile ? Pour Patrick Juillard, il s’agit surtout de mettre Kylian Mbappé dans les meilleures conditions.

Dembele dans l’axe pour libérer Mbappé ?

« Pour moi, cette approche tactique vise surtout à répondre à des besoins bien ciblés. D'abord, la nécessité de libérer complètement la zone de vérité, dans l'axe, pour Kylian Mbappé, qui n'est jamais aussi fort que quand il prend de la vitesse sur son côté gauche et qu'il rentre à l'intérieur pour terminer sur son pied droit. C'est un peu comme pour Mohamed Salah à Liverpool, mais de l'autre côté. Ça n'a pas été concluant contre Marseille, avec un Mbappé qui est passé complètement à côté de son match. En revanche, mercredi soir, toutes les occasions sont venues de lui, y compris son penalty raté qu'il a lui-même obtenu », explique le journaliste dans une interview accordée à CulturePSG , avant de poursuivre.

«En se rapprochant de Mbappé, il peut aussi mieux le toucher et notamment le lancer dans la profondeur»