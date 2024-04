Kylian Mbappé fait une promesse au PSG

La rédaction

Lors d'un entretien accordé à Téléfoot, Kylian Mbappé s'est exprimé avec assurance sur l'importance du choc entre le PSG et le FC Barcelone. À trois jours du quart de finale aller de la Ligue des Champions, ce match est forcément attendu par les joueurs des deux équipes, qui vont essayer de s'offrir un billet pour les demi-finales.

J-3 avant le quart de finale aller de la Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone. Lors d'un entretien accordé à Téléfoot , Kylian Mbappé a fait passer un message fort avant ce duel au sommet.

«Je ne vais pas me cacher»

« Le choc PSG-Barcelone ? C’est le moment pour les grands joueurs, donc je suis prêt et bien sûr, comme d’habitude, je ne vais pas me cacher. Chaque année, à cette période-là, c’est un tournant de la saison. A la fin du mois d’avril, on aura une indication sur quel type de saison on est à peu près susceptibles de faire. Vu la dynamique qu’on a actuellement, je suis sûr qu’on va tout donner. Après, le résultat, c’est dans les mains de Dieu » , a affirmé Kylian Mbappé ce dimanche matin.

Un tournant dans la saison

Lors de cette sortie, Kylian Mbappé promet au PSG qu'il ne va pas se cacher et qu'il va faire tout son possible pour aider son équipe à se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des Champions.