Critiqué, ce joueur du PSG vide son sac

Jean de Teyssière

Le PSG réaliseune belle saison. Marquinhos est entré encore un peu plus dans l'histoire du PSG, en réussissant à rejoindre Jean-Marc Pilorget et ses 435 matchs disputés sous les couleurs du PSG. Encore une rencontre et Marquinhos sera le seul détenteur de ce record. Souvent critiqué cette saison, le défenseur central brésilien a tenu à répondre à ses détracteurs.

Depuis plusieurs saisons, Marquinhos, défenseur du PSG, a été régulièrement critiqué pour ses performances en dents de scie. Le capitaine parisien, présent au club depuis la saison 2013-2014, se distingue tout de même par sa longévité au sein du club de la capitale.

Riolo critique envers Marquinhos

Depuis plusieurs saisons maintenant, Daniel Riolo, l'éditorialiste de RMC , ne mâche pas ses mots concernant Marquinhos, le défenseur central du PSG. Après la victoire du club de la capitale face à Brest en Coupe de France (3-1) Riolo avait par exemple estimé que « sur le but que le PSG prend de Mounié, entre le centre, la non-intervention, et Marquinhos qui laisse passer le ballon, on dirait qu'il est contrôleur. » Lorsque Lucas Beraldo est arrivé au club, Daniel Riolo avait mis en avant un problème : « Si c'est pour jouer avec Marquinhos qui a déjà du mal à se donner confiance à lui-même... Il aurait fallu qu'il joue avec un patron. S'il joue avec un patron à côté de lui, s'il aussi talentueux qu'on le dit, il y a peut-être un truc à faire. »

«Je suis le premier à savoir quand j’ai fait un mauvais match»