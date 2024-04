PSG : Deschamps s'enflamme pour le chouchou de Luis Enrique !

Benjamin Labrousse

Arrivé l’été dernier au PSG, Ousmane Dembélé s’affirme peu à peu comme l’un des très beaux coups réalisés par les dirigeants parisiens. De par ses fulgurances, l’ailier français s’est mué en l’un des chouchous de Luis Enrique. Ce dimanche, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a également tenu à saluer les prestations du numéro 10 parisien.

Mercredi soir, le PSG recevra le FC Barcelone dans le cadre du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Une rencontre particulière entre deux formations s’étant rencontrées à de nombreuses reprises ces dernières années. Cette confrontation sera également l’occasion pour Ousmane Dembélé de retrouver les Blaugranas , l’ailier de 26 ans ayant passé six ans au Barça.

Mercato : Le boss du PSG reçoit un message ! https://t.co/AQJpjAlw9F pic.twitter.com/6MHC4QFY13 — le10sport (@le10sport) April 7, 2024

« C’est un joueur quasi inarrêtable »

Fulgurant depuis le début de saison, Ousmane Dembélé est très apprécié de Luis Enrique. L’entraîneur parisien en a fait l’un de ses incontournables en attaque, et a même récemment tenté de repositionner Dembélé dans la peau d’un numéro 10. De plus, au vu des dernières déclarations de l’entraîneur du PSG, l’international Français est très important aux yeux de ce dernier. « Ousmane est un joueur techniquement imbattable des 2 pieds. À l’intérieur du jeu, on verra une meilleure version de lui. Dans la finition il va s’améliorer. Il marque beaucoup à l’entraînement. C’est un joueur quasi inarrêtable » , se réjouissait ainsi Luis Enrique.

« C’est quelque chose de bien »