Surprise, Luis Enrique a transformé cette star du PSG

La rédaction

Peu convaincant à son arrivée au PSG il y a deux ans, Gianluigi Donnarumma effectue une saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain. Lors d’une interview pour Téléfoot, Rio Mavuba s’est exprimé sur le portier italien et l’association avec le coach espagnol, affirmant que le joueur n'était plus le même aujourd'hui.

Souvent cité comme étant l'un des meilleurs gardiens au monde cette saison, Donnarumma rassure. Le gardien italien est en train de conquérir le cœur des supporters Rouge et Bleu . Et pourtant, il y a encore quelques mois, la presse parlait de lui trouver un remplaçant. L’ancien capitaine et milieu du LOSC, Rio Mavuba, a donné son avis sur le mariage Donnarumma-Luis Enrique sur le plateau de Téléfoot .

«Il fallait savoir si le mariage allait se faire avec Luis Enrique»

« Donnarumma ? Il fallait savoir si le mariage allait se faire avec Luis Enrique. Parce qu’on connaît les principes de l’entraîneur avec les gardiens de but. Il aime qu’ils aient un bon jeu au pied et forcément, on repense à la Champions League et au match du Real Madrid avec sa petite erreur. Aujourd’hui, il a progressé au pied, fait beaucoup d’arrêts, est décisif pour le PSG. Le facteur révélateur pour lui c’est la Champions League, en face il y aura (Marc-André) Ter Stegen, un des meilleurs dans tous les domaines. Je pense qu’il a les armes pour répondre à ce niveau-là et qu’il sera présent », a jugé Rio Mavuba ce dimanche matin.

Donnarumma n'est plus le même avec Luis Enrique

Gianluigi Donnarumma est depuis pas mal de temps très performant sur sa ligne. Sauf qu’il commettait quelques loupés de concentration en début de saison. Il y avait aussi une fragilité dans le jeu au pied et les sorties. Ce qu’il a su effacer. En tout cas, le PSG va devoir compter sur son portier lors de la réception du FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions.