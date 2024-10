PSG - Équipe de France : Barcola met tout le monde d’accord, la grande annonce !

Thomas Bourseau

Que ce soit au PSG et plus récemment en équipe de France, Bradley Barcola (22 ans) se montre de plus en plus indispensable pour Luis Enrique et Didier Deschamps. Le natif de Villeurbanne enchaîne les performances XXL et impressionne Christopher Nkunku de par sa régularité.

Bradley Barcola ne cesse de confirmer les grands espoirs placés en lui depuis son éclosion à l’OL et son transfert au PSG à l’été 2023. Devenu titulaire indiscutable dans le onze de départ de Luis Enrique, l’international français a connu sa première compétition avec l’équipe de France pendant l’Euro 2024 en Allemagne.

«Je lui souhaite de continuer. De le faire au PSG et en Bleus»

Buteur en septembre dernier face à l’Italie pour la première fois de sa carrière avec la sélection tricolore (1-3), Bradley Barcola a trouvé pour la deuxième fois en autant de rassemblements avec l’équipe de France en cette saison 2024/2025, le chemin des filets jeudi dernier face à Israël (4-1). En interview pour Téléfoot, Christopher Nkunku a été interrogé sur une quelconque surprise ressentie de sa part vis-à-vis des prestations de Bradley Barcola. « Il a fait une très bonne entrée. Depuis le début de saison, je suis toujours le PSG, je vois qu’il a de bonnes statistiques, qu’il marque, qu’il est décisif. C’est ce qu’on demande à un joueur offensif. Je lui souhaite de continuer. De le faire au PSG et en Bleus comme il l’a fait ce soir (ndlr jeudi face à Israël : victoire 4 buts à 1 de l’EDF) ».

«Je ne sais pas quoi répondre à ça, mais oui le PSG reste un grand club»

Rebondissant sur les éloges faites par Christopher Nkunku vis-à-vis de Bradley Barcola, le journaliste de TF1 s’est imaginé une éventuelle collaboration entre les deux joueurs en club et plus précisément au PSG. « (Rires) Je ne sais pas quoi répondre à ça, mais oui le PSG reste un grand club. Des approches cet été ? Non du tout, il n’y a pas eu d’approches ».