PSG - Barcola : La nouvelle sortie improbable de Riolo !

Pierrick Levallet

En forme depuis le début de saison en Ligue 1, Bradley Barcola peine néanmoins à se montrer sous son meilleur visage avec le PSG en Ligue des champions. L’international français, surnommé Bambi par Daniel Riolo, s’est encore fait discret contre Arsenal ce mardi soir. Le chroniqueur de RMC s’est d’ailleurs une nouvelle fois lâché sur l’ancien de l’OL.

Auteur de 6 buts en 6 matchs de Ligue 1, Bradley Barcola brille dans le championnat de France. Mais l’international français peine à se montrer sous son meilleur visage avec le PSG en Ligue des champions. L’ancien de l’OL n’a toujours pas trouvé le chemin des filets dans la prestigieuse compétition européenne cette saison et a encore été discret ce mardi soir contre Arsenal.

Barcola surnommé «Bambi» par Riolo

Bradley Barcola est donc ciblé par certaines critiques. Daniel Riolo, qui l’a surnommé Bambi il y a quelques mois, continue notamment de pointé les principaux défauts de l’ailier gauche du PSG. Le chroniqueur de RMC est toutefois revenu sur le choix d’un tel surnom pour le joueur de 22 ans, insistant sur le fait qu’il n’avait rien de méchant.

«Les gens continuent de penser...»

« Les gens n’ont toujours pas compris et pensent que c’est méchant quand je dis Bambi. Alors que Bambi, c’est un personnage pour qui tout le monde a de l’affection quand on regarde le dessin animé. On pleure même avec lui. Mais bon les gens continuent de penser... » a confié Daniel Riolo au micro de l’After Foot sur RMC. Le message est passé.