PSG : Luis Enrique provoque un gros problème ?

Pierrick Levallet

Ce samedi, l’Espagne s’est imposée conte le Danemark (1-0). Fabian Ruiz s’est notamment montré une nouvelle fois époustouflant avec la Roja. Le milieu de terrain de 28 ans n’affiche clairement pas le même visage lorsqu’il évolue au PSG. Le problème viendrait donc peut-être de la vision de jeu ou de la tactique de Luis Enrique.

Déjà époustouflant pendant l’Euro 2024, Fabian Ruiz a une nouvelle fois brillé avec l’Espagne ce samedi. La Roja s’est imposée contre le Danemark (1-0), et le milieu de terrain de 28 ans s’est montré impressionnant. Le joueur du PSG affiche clairement un visage différent lorsqu’il évolue avec la sélection. Le problème viendrait donc sans doute de chez les Rouge-et-Bleu.

Luis Enrique, un problème pour Fabian Ruiz ?

Comme le rapporte Relevo, Luis Enrique pourrait notamment être à l’origine de l’irrégularité de Fabian Ruiz. Transcendant avec l’Espagne, le joueur de 28 ans peine à montrer son meilleur visage sous les couleurs parisiennes. Le souci pourrait donc venir directement de la vision de jeu ou de la tactique de Luis Enrique, qui ne correspondraient pas vraiment à Fabian Ruiz.

La concurrence est rude au PSG

Luis Enrique semble d’ailleurs miser sur d’autres éléments pour son milieu de terrain au PSG. Vitinha et Warren Zaïre-Emery sont indéboulonnables, et l’entraîneur espagnol semble préférer João Neves pour les accompagner pour le moment. Fabian Ruiz conserve malgré tout une place importante dans la rotation, et pourrait même postuler à une place de titulaire s’il se montre plus régulier. À suivre...