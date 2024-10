Mercato : Un joueur de Paris veut aller à l'OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti de l’Olympique de Marseille en 2020, Maxime Lopez a fait son retour en France cet été, du côté du PFC. Un très joli coup de la part de l’autre club de la capitale, en passe d’être racheté par la holding familiale de la famille Arnault, troisième fortune mondiale, et Red Bull. Mais le milieu garde la formation phocéenne dans un coin de sa tête.

Cet été, le Paris Football Club a réalisé l’un des jolis coups du mercato en s’attachant les services de Maxime Lopez, parti de l’OM en 2020 pour prendre la direction de Sassuolo puis de la Fiorentina. Un choix qui a pu surprendre de la part du milieu de 27 ans, qui n’aurait pas dit non à un retour du côté de l’OM.

« Je kifferais un jour revenir »

Invité de la chaîne YouTube Hors-Jeu, Maxime Lopez a révélé qu’il ne dirait pas non à un retour à l’OM. « Bien sûr, j'aurais kiffé revenir à l'OM, franchement, je kifferais un jour revenir », a confié le joueur du PFC, qui connaît bien Roberto De Zerbi pour l’avoir côtoyé à Sassuolo. Les deux hommes ont d’ailleurs discuté ensemble cet été.

« Quand De Zerbi est arrivé à l’OM, on a parlé »

« C'est un coach et une personne que j'apprécie énormément, ça, tout le monde le sait. Même au Shakhtar, il avait essayé de me ramener. J'étais prêt à y aller d'ailleurs, mais après il y a eu la guerre. Quand il est arrivé à l’OM, on a parlé, il m’a fait comprendre qu’il aurait aimé me faire revenir, mais il fallait dégraisser, je le savais », révèle Maxime Lopez, rapporté par Le Phocéen.