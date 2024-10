OM : Nouveau renfort pour De Zerbi, la surprise est totale

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Poussé vers la sortie et placé dans le loft cet été, Ulisses Garcia est finalement resté à l’OM et a été réintégré au groupe professionnel. Buteur contre l’OL, l’international suisse était titulaire vendredi face à Angers. En l’absence de Quentin Merlin, le latéral gauche de 28 ans a convaincu Roberto De Zerbi, alors que le club pensait avoir fait une erreur en le recrutant.

À la recherche d’une doublure à Renan Lodi, finalement cédé à Al-Hilal, l’OM s’est attaché les services d’Ulisses Garcia lors du dernier mercato hivernal. Un transfert estimé à 4M€ et qui semblait être une erreur de casting. Le latéral gauche âgé de 28 ans n’a pas convaincu lors de ses premiers mois à Marseille, à tel point que le club voulait s’en séparer cet été.

October 7, 2024

L’OM pensait s’être trompé avec Garcia

Comme indiqué par La Provence, l’OM pensait avoir fait une erreur en recrutant Ulisses Garcia, placé dans le loft, comme Samuel Gigot, Jordan Veretout et Chancel Mbemba. Contrairement à ces derniers, le salaire de l’international suisse (7 sélections) était moins handicapant pour les finances du club et son départ moins urgent. Réintégré au groupe professionnel début septembre, l’ancien des Young Boys de Berne a toujours eu un comportement exemplaire et son attitude à l’entraînement a convaincu Roberto De Zerbi.

« Ce qui me plaît chez lui, c'est son courage, sa personnalité »

« Il s’implique, fait les choses bien. Ce qui me plaît chez lui, c'est son courage, sa personnalité », confiait l’entraîneur de l’OM à propos d’Ulisses Garcia en conférence de presse. « Peut-être que parfois il se trompe, mais il se trompe de manière positive. Les erreurs ne me plaisent pas quand elles sont faites avec la peur. » Buteur lors de son entrée en jeu sur la pelouse de l’OL (2-3), le Suisse était titulaire pour la première fois de la saison vendredi contre Angers (1-1), profitant notamment de l’absence de Quentin Merlin. Un retour en grâce qui permet aujourd’hui à Ulisses Garcia de faire son retour avec la Nati lors de cette trêve internationale.