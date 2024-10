Mercato - OM : Benatia va être approché

Arnaud De Kanel

Coup de tonnerre sur la planète football. Initialement suspendu 4 ans pour dopage, Paul Pogba a vu sa sanction être réduite. Ainsi, il pourrait effectuer son retour sur les terrains en début d'année 2025. Patrice Evra ne le voit pas continuer à la Juventus et il va donc contacter Medhi Benatia pour tenter de faire venir son ami à l'OM.

Paul Pogba n’a pas encore dit son dernier mot. Ce vendredi, le joueur de 31 ans a reçu un véritable coup de pouce pour la suite de sa carrière. Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a décidé de réduire sa suspension à 18 mois, une nouvelle qui redonne espoir à l’international français. Si tout se passe bien, Pogba pourrait envisager un retour sur les terrains dès le début de l’année 2025. Cependant, ce retour ne devrait pas se faire sous les couleurs de la Juventus, selon les confidences de son ancien coéquipier et ami Patrice Evra qui le verrait bien à l'OM.

Pogba et la Juventus, c'est terminé ?

« Franchement Paul, c'est vraiment un petit frère, quelqu'un que j'adore. Je suis plutôt soulagé, mais je ne suis pas surpris, parce qu'il m'en avait déjà parlé. C'était trop sévère, donc à l'arrivée, il va retrouver les terrains et s'entraîner, parce que malgré tout, il n'avait même pas le droit de s'entraîner avec la Juventus. Ils l'ont complètement mis à la cave. Il en a souffert. On a passé beaucoup de temps ensemble et aujourd'hui, je suis très content pour lui. À 99%, je ne pense pas que Motta voudra de Paul. Il n’a pas joué depuis un an, il a eu des blessures. Tu remets un poids à la Juve. Je pense qu’il faut tourner la page. Même si Paul aime le club, il faut souffler », a confié Patrice Evra pour RMC. D'ailleurs, l'ancien défenseur de l'OM compte appeler Medhi Benatia pour lui soumettre l'idée de recruter Paul Pogba.

Evra va appeler Benatia

« Je vais appeler Mehdi Benatia pour qu'il appelle car les portes sont ouvertes. Il a joué avec lui », a ajouté Patrice Evra. Le téléphone du Marocain a certainement du sonner depuis cette déclaration...