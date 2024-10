ASSE : «Entre 15 et 16 qui voulaient partir», il balance sur le mercato

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans le podcast Dessous de Verts, Laurent Batlles est revenu sur son arrivée sur le banc de l’ASSE en juillet 2022. Ce qui s’est fait dans des conditions compliquées, en raison de la relégation du club en Ligue 2. Le technicien français a alors révélé qu’une quinzaine de joueurs ne se voyaient pas rester à Saint-Étienne.

Après la relégation du club en Ligue 2 à la fin de la saison 2021-2022, l’ASSE avait décidé de miser sur Laurent Batlles afin de remonter en Ligue 1. Un an et demi plus tard, en décembre 2023, le technicien français âgé de 49 ans est démis de ses fonctions, remplacé par Olivier Dall’Oglio, mais n’a pas été aidé par la situation dont il a hérité à son arrivée.

« Quand j'arrive à Saint-Étienne, il y a des paramètres qui ne sont pas évidents »

« Au départ, l'idée c'est de mettre en place ce que j'avais mis en place à Troyes. J'avais un projet sur deux ans, notamment ici, et de construire en fait une équipe de la même façon que ce que j'avais fait à Troyes, mais tout en sachant que pour pouvoir assimiler un système comme ça et pour pouvoir le faire de façon assez cohérente, il faut du temps. Et l'idée c'est que quand j'arrive à Saint-Étienne, il y a des paramètres qui ne sont pas évidents, j'arrive après un moment très compliqué. La relégation... Ce qui s'est passé avec les supporters après Auxerre, ça a été très difficile pour certains joueurs aussi de pouvoir l'assimiler », a confié Laurent Batlles dans le podcast Dessous de Verts.

« Sur les 20, il y en avait entre 15 et 16 qui voulaient partir »

« J'avais pris le temps notamment de rencontrer tous les joueurs un par un, notamment à la sortie de la reprise de l'année. Et sur les 20, il y en avait entre 15 et 16 qui voulaient partir », a ajouté Laurent Batlles, dans des propos relayés par Peuple-Vert. « Et alors des fois pour des raisons, parce qu'ils étaient en ligue 2, ils se disaient, je préfère jouer en Ligue 1 ou ailleurs. Il y en avait aussi que par rapport à ce qui s'était passé, il y avait quand même certains qui avaient eu aussi peur, ça ils te le disent pas vraiment, mais après quand tu parles, tu le comprends. Donc, il fallait reconstruire en fait quelque chose, puis bon, tu pars avec -3 points. Il faut tout reconstruire. Et puis il y a l'aspect financier qui rentre en compte. Tant que tu n'as pas vendu, tu ne peux pas acheter ou alors, tu peux prendre que des joueurs qui sont libres et trouver des joueurs libres aujourd'hui qui ont la capacité de venir à Saint-Étienne, c'est compliqué. »