Viré par l’ASSE, il se lâche sur son départ

L'ASSE est actuellement entraînée par Olivier Dall'Oglio, mais en début de saison c'est Laurent Batlles qui était sur le banc du club du Forez. Ce dernier a fait les frais des mauvais résultats de Saint-Étienne, et il a donc dû laisser sa place. L'ancien coach stéphanois est revenu récemment sur son départ pour la première fois.

L'ASSE n'est pas proche d'une montée en Ligue 1 la saison prochaine. Les Verts sont actuellement dixièmes de Ligue 2, à une dizaine des points des places donnant accès à l'élite du football français. Cela sera donc compliqué, et cette lourde tâche revient à Olivier Dall'Oglio.

Batlles s'exprime après son départ de l'ASSE

Mais si Olivier Dall'Oglio fait monter l'ASSE en Ligue 1, il le devra aussi au travail réalisé par Laurent Batlles. Ce dernier été en poste avant l'ancien entraîneur de Montpellier, et il s'est fait renvoyer à cause des mauvais résultats. Pour l'émission 100% Girondins sur France Bleu Gironde , Batlles a justement évoqué son départ de Saint-Étienne. « C'est un métier à risque, on le sait lorsqu'on passe ses diplômes. On souhaite toujours faire une longue carrière dans les clubs. Des fois, des choses se passent et sont contraires à vos envies. Malgré tout, cela fait grandir, il faut le prendre avec pas mal de philosophie et essayer d'avancer, d'apprendre et de grandir. »

Les blessures n'ont pas aidé Batlles