Transfert historique à l'OL, il jubile

La rédaction

Ce jeudi, le club rhodanien a pu compter sur la venue d'Orel Mangala en provenance de Nottingham Forrest. Arrivé sous la forme d'un prêt payant de 11,7M€ assorti d'une option d'achat non-obligatoire de 17,5M€ à laquelle pourra s'ajouter un bonus de 3,5M€, le Belge pourrait devenir la recrue la plus chère de l'histoire de Lyon. Après son transfert, Orel Mangala n'a pas caché sa joie d'avoir rejoint l'OL.

Une chose est sûre, les dirigeants de l'OL ont passé une fin de mercato hivernal agitée. Alors qu'il était censé accueillir Saïd Benrahma, indésirable à West Ham, ce jeudi le club rhodanien a eu la bonne surprise de voir la FIFA valider son recours selon les informations de L 'Equipe . Bonne nouvelle puisque le prêt de Benrahma a ensuite été validé. L'international algérien accompagnera Orel Mangala.

PSG, OM, OL… Qui a fait le meilleur mercato ? https://t.co/a4pSXn5koY pic.twitter.com/VjpMweB5lA — le10sport (@le10sport) February 2, 2024

«L’OL ça ne se refuse pas»

Après sa signature, le milieu de terrain belge livré ses premiers mots sur son transfert dans le Rhône. « L’OL est un gros club avec un beau palmarès, un beau stade. J’ai hâte de jouer. Plus jeune, j’aimais Benzema, Juninho et Michel Bastos. L’OL ça ne se refuse pas. C’est un beau club avec une belle histoire, ça a été un choix rapide. Je suis en forme, je suis prêt à jouer, je me sens bien physiquement et mentalement, et je suis prêt à relever le défi » , a confié Orel Mangala dans des propos relayés par Foot Mercato.

Vers un transfert historique à l'OL ?

L'OL a annoncé qu'Orel Mangala a débarqué sous la forme d'un prêt payant de 11,7M€ accompagné d'une option d'achat non-obligatoire à hauteur de 17,5M€, où pourra s'ajouter un bonus de 3,5M€, soit une opération à plus de 30M€. Si les dirigeants rhodaniens venaient à lever l'option d'achat l'été prochain, le Belge deviendrait alors la plus grosse recrue de l'histoire du club. Un record jusqu'ici détenu par Jeff Reine-Adélaïde (25M€).