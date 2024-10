Mercato : «Une star mondiale» recale le PSG pour l’OM, il dit tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM a longtemps été une destination privilégiée par les Brésiliens, à la recherche d'une ambiance semblable à celle rencontrée au pays. Dès les années 70, certains joueurs auriverdes avaient tenté le rêve phocéen comme Jairzinho ou Paulo César. Ce dernier avait repoussé une offre du PSG pour signer à Marseille.

Au Brésil, le football est une religion, un peu comme à Marseille où l’OM occupe la plupart des pensées. Alors lorsque les joueurs sud-américains décident de traverser l’Atlantique, ils jettent forcément un regard sur la cité phocéenne et son Vélodrome, dont l’ambiance rappelle celle des plus grands stades brésiliens.

Paulo César a dit non au PSG

Dès les années 1970, l’OM a accueilli quelques noms prestigieux comme Jairzinho ou Paulo César. Ce dernier, âgé aujourd’hui de 75 ans, est revenu, ce dimanche, sur son transfert. « Je voulais signer à l’OM, mais d’autres clubs étaient intéressés. Mon ami Daniel Hechter, alors président du PSG, était même venu me voir en Allemagne accompagné de Just Fontaine pour me convaincre. Mais Marseille, c’était le soleil, la mer, la passion des supporters comme au Brésil. Le choix était vite fait » a-t-il confié.

Une folie s'était emparée de Marseille

Ancien directeur général de l’OM, Jean-Pierre Bernès a évoqué le statut de ces deux joueurs brésiliens. « Il faut se rendre compte de ce que représentaient ces joueurs à cette époque. Des stars mondiales, des joueurs qui jouaient avec Pelé ! » a-t-il confié au JDD. Paulo César quittera, cependant, l’OM un an après son arrivée.