Mercato - OM : Transfert à 30M€, la malédiction se poursuit !

Arnaud De Kanel

En constante recherche de son fameux grand attaquant, l'OM a misé gros sur Elye Wahi. En déboursant près de 30M€ pour s'offrir le jeune attaquant français, le club phocéen pensait avoir trouvé le profil parfait. Mais le poste de numéro 9 reste maudit à Marseille puisque Wahi rencontre de grandes difficultés depuis son arrivée.

Depuis le départ de Mamadou Niang, l'OM se cherche un attaquant capable d'empiler les buts sur la durée. De nombreux joueurs ont été recruté pour remplir ce rôle depuis plusieurs années mais aucun n'a réussi à s'imposer. Pierre-Emerick Aubameyang était bien parti pour le faire mais il s'en est allé au bout d'une saison. Alors, l'OM a décidé de miser sur Elye Wahi. Mais une nouvelle fois, la malédiction du numéro 9 semble se poursuivre.

Débuts compliqués pour Wahi

Buteur lors de son premier match face à Brest, Elye Wahi est depuis muet. L'ancien joueur du RC Lens a même été conspué à sa sortie pour sa première au Vélodrome contre Reims. Il a également perdu sa place de titulaire au profit de Neal Maupay face à Nice et Angers. La situation devient très alarmante.

«Il est totalement à côté de la plaque»

« Le 9 il faudra choisir, si Wahi ça va pas parce qu’il prend trop de pression et qu’il supporte pas, va falloir miser sur Maupay. C’est un mec plein de bonne volonté, tout ce que tu veux, mais c’est pas un mec qui t’en colle 20 par saison non plus. Moi demain je dois jouer, je dis "écoute Elye, on t’a payé 30M, réserve déjà pour le Genoa car on va faire jouer Maupay », a lâché Daniel Riolo sur les ondes de RMC. « On le dit souvent qu’on veut des joueurs qui se battent, et à Marseille il y une phrase qui dit qu’il faut mouiller le maillot. Parfois ça ne veut rien dire, mais là on a ce ressenti. Il faut que ce garçon se batte, qu’il démontre plus de combativité car il est totalement à côté de la plaque. Il doit se réveiller ! », constate de son côté Christophe Dugarry. Elye Wahi pourrait lancer sa saison face à Montpellier, club qui l'a vu exploser au plus haut niveau, étant donné que Neal Maupay a écopé d'un match de suspension. Le temps presse pour le natif de Courcouronnes.