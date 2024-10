Mercato - OM : Il annonce «la plus grande erreur» de sa vie

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Joueur de l’OM entre 2013 et 2021, Florian Thauvin avait décidé de s’en aller au terme de son contrat malgré une offre de prolongation formulée par le club. Le champion du monde 2018 avait alors pris la direction des Tigres de Monterrey, au Mexique. Une expérience compliquée à laquelle il a mis fin un an et demi plus tard et qu’il qualifie de « plus grande erreur de ma vie ».

« Après huit ans à Marseille, j'étais fatigué mentalement. » Auprès de Sportweek, Florian Thauvin est revenu sur son départ de l’OM, à la fin de la saison 2020-2021. En fin de contrat, l’ailier âgé de 31 ans avait quitté Marseille libre, lui qui avait « besoin de faire une pause, de faire quelque chose de différent. »

Mercato - OM : De Zerbi réclame un international brésilien https://t.co/ehkRLpKlrB pic.twitter.com/Y7eOeFykTk — le10sport (@le10sport) October 13, 2024

« L'OM m'avait proposé un nouveau contrat de cinq ans »

Florian Thauvin finira par s’engager avec les Tigres de Monterrey, malgré des contacts avec plusieurs clubs européens : « L'OM m'avait proposé un nouveau contrat de cinq ans, puis Lyon m'a appelé, j'avais parlé avec Giuntoli, qui était à Naples, avec Maldini, qui me voulait à l'AC Milan, l'équipe qui aurait été, et qui est toujours, mon rêve. Même l'Atletico Madrid me voulait. Mais après le Covid, tous les clubs étaient dans une situation économique difficile, alors qu'une offre vraiment importante était arrivée du Mexique. J'ai également ressenti le besoin de me rapprocher de ma famille, mon fils Alessio n'ayant qu'un an. »

« La plus grande erreur de ma vie »

Chez les Tigres de Monterrey, Florian Thauvin a enchaîné les pépins physiques. « La plus grande erreur de ma vie », a-t-il confié à propos de son choix de rejoindre le club mexicain, qu’il a quitté en janvier 2023 pour l’Udinese. « Je suis un grand athlète, le rythme de ma journée est dicté par le football, et le niveau du football mexicain ne me donnait pas la possibilité de maintenir certains standards. C'est pourquoi j'ai immédiatement dit oui à l'Udinese. Au début, c'était difficile parce que je ne sentais pas la confiance de l'entraîneur, mais j'ai travaillé dur pour prouver que je suis un joueur fort et qu'il y a un avenir pour moi dans le football », a expliqué Florian Thauvin, dans des propos relayés par Calciomercato.