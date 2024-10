Mercato - OM : Un transfert polémique entre dans la légende ?

Arnaud De Kanel

L'OM a bouclé un transfert polémique lors du mercato estival. En décidant de signer Mason Greenwood, le club phocéen s'est attiré les foudres de milliers de personnes. Mais voilà que l'Anglais pourrait rapporter gros puisque des cadors européens s'intéresseraient à lui.

En signant Mason Greenwood, l'OM s'est mis bon nombre de personnes à dos. La signature de l'Anglais a suscité une vive polémique en raison de ses déboires judiciaires. Or, le club phocéen a certainement réalisé une très grosse affaire car l'ancien joueur de Manchester United est de nouveau sous le feu des projecteurs. Ses bonnes performances du début de saison n'ont pas échappé à certains géants du football européen qui pourrait le recruter à prix d'or dans les prochains mois. Ce futur transfert pourrait même entrer dans l'histoire de l'OM puisqu'il pourrait dépasser la vente record de Michy Batshuayi vers Chelsea.

Greenwood suivi par les plus grands

Le retour en grâce de Mason Greenwood n’est pas passé inaperçu. L’attaquant anglais, en pleine forme depuis le début de saison, suscite déjà l’intérêt des cadors européens. Après une période délicate, le jeune prodige semble avoir retrouvé ses sensations et ses prestations sur le terrain ont capté l’attention des recruteurs. Selon plusieurs indiscrétions, des géants comme le PSG et le FC Barcelone auraient coché son nom dans leurs carnets. À mesure que le mercato hivernal approche, les rumeurs d’une offensive se multiplient. Certains observateurs parlent même d’une lutte à venir entre les clubs les plus influents du continent pour attirer le joueur de l'OM dans leurs rangs.

Greenwood ne va pas s'éterniser à l'OM

De son côté, Mason Greenwood a un plan de carrière bien défini. Il compte profiter de l'opportunité offerte par l'OM pour retrouver un très grand club européen comme l'indiquait L'Equipe il y a deux semaines. Si une offre intéressante venait à arriver sur la table du club phocéen, les dirigeants et le joueur auraient de grandes chances de se serrer la main afin de conclure un deal qui arrangerait tout le monde.