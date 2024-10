OM : Greenwood va choisir une nouvelle équipe, une surprise prend forme

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu’il n’a plus sa place en Angleterre à cause des accusations dont il a fait l’objet, Mason Greenwood se voit offrir une nouvelle opportunité d’avoir une carrière internationale… avec la Jamaïque. Le joueur de l’OM, dont le père est d’origine jamaïcaine, a donc cette option. Et visiblement, l’objectif est déjà de disputer la Coupe du monde.

Accusé de viol et de violences conjugales, Mason Greenwood et persona non grata en Angleterre. Poussé en départ par Manchester United, l'ailier a rejoint l'OM cet été, mais cela ne lui permettra pas de retrouver la sélection anglaise avec laquelle il a connu une sélection en 2020. Mais compte tenu de la situation, il pourrait bien trouver refuge dans une nouvelle sélection à savoir celle de la Jamaïque, le pays d'origine de son père. La FIFA autorise en effet un changement de nationalité sportive à condition que le joueur ait moins de 21 ans lors de sa dernière sélection. Un critère qui s'applique pour Mason Greenwood qui pourrait donc devenir international jamaïcain avec une sélection ambitieuse comme le raconte Daniel Blake, journaliste au quotidien jamaïcain The Gleaner.

Greenwood bientôt sous le maillot de la Jamaïque ?

« L’importance des binationaux a été de plus en plus forte au cours de la dernière décennie. Leur rôle est aujourd’hui considérable dans le onze type. Il est évident qu’une qualification à cette compétition reste l’objectif numéro 1 pour la fédération. C’est le summum pour la plupart des nations, en particulier pour les petits pays comme la Jamaïque qui n’ont pas les mêmes ressources que l’élite mondiale du football » explique-t-il dans des propos accordés à Foot Mercato, avant de poursuivre.

La Coupe du monde, «l’objectif numéro 1» de la Jamaïque

« Des joueurs comme Michail Antonio, Ethan Pinnock et Bobby Reid ont montré leurs qualités dans ce qui est sans doute le plus grand championnat du monde (la Premier League, ndlr), mais il ne suffit pas de les mettre sur le terrain et d’attendre qu’ils fassent de la magie. Il faut mettre en place un véritable système tactique et de l’alchimie entre eux. Il reste encore du travail à faire sur ce sujet », ajoute Daniel Blake. Autrement dit, une belle carrière internationale s’offre peut-être à Mason Greenwood.