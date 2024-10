F1 : «Ça fait mal», Red Bull se lâche après un gros départ

Jean de Teyssière

Cette année, Red Bull vit une saison plus compliquée, avec de nombreux départs importants, comme celui d’Adrian Newey. L’ingénieur star de la Formule 1 va rejoindre Aston Martin en 2025 et pour Red Bull, ce départ est un gros coup dur, Newey ayant conçu les monoplaces de l’écurie autrichienne durant 17 ans.

Le championnat du monde de Formule 1 est encore en pause et reprendra le 20 octobre prochain, lors du Grand Prix des États-Unis. Une échéance qui sera importante pour Max Verstappen et Red Bull, qui n’ont plus gagné depuis huit courses. Mais au sein de l’écurie autrichienne, il faut aussi refonder l’organigramme sportif, car de nombreux têtes pensantes ont quitté le giron de Red Bull pour d’autres horizons.

F1 - Red Bull : Il déclare sa flamme à Verstappen ! https://t.co/sUmwZsTIRj pic.twitter.com/03QjxUyrqX — le10sport (@le10sport) October 12, 2024

«Nous ne pouvions pas garder certains d’entre eux»

Dans des propos rapportés par Motorsport, Helmut Marko, le directeur de Red Bull, évoque les multiples départs au sein de l'écurie cette saison : « Lorsque vous gagnez - et nous avons gagné ces trois dernières années, et nous avons tout dominé en 2023 - les employés sont bien sûr convoités par d'autres équipes. C’est un jeu habituel en Formule 1. Ce qui me laisse un peu perplexe, ce sont les montants proposés. Nous sommes toujours confrontés à la limite des coûts. Et ces employés se voient souvent offrir le double, voire plus. Cela signifie que nous ne pouvions pas garder certains d'entre eux. »

«Cela fait mal»

« Newey a travaillé avec nous pendant 17 ans, Wheatley pendant 19 ans. Ils faisaient partie de l'équipe, de notre succès. Cela fait mal, mais s'ils partent pour des raisons financières, pour des raisons de carrière, parce que vous ne pouvez pas suivre les offres, c'est ainsi, poursuit Marko. Bien sûr, la mort de Dietrich Mateschitz a entraîné un certain changement. Il était de facto le seul leader. Il prenait des décisions rapides. C'était un entrepreneur charismatique qui avait aussi une vraie vision et était prêt à prendre des risques avec l'équipe. Et tout cela a, bien sûr, disparu… »