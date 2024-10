OM : Benatia «fait des dégâts», il balance cash

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La sortie fracassante de Mehdi Benatia sur l'arbitrage de Benoît Bastien lors de l'Olympico, le 22 septembre dernier, fait encore parler. Ancien arbitre de Ligue 1 et nouveau manager-instructeur, Amaury Delerue n'a pas hésité à tacler l'actuel conseiller sportif de Pablo Longoria, qui, selon lui, met en danger l'ensemble de la profession.

Rattrapé par la patrouille. Pour ses déclarations incendiaires sur l’arbitrage de Benoît Bastien le 22 septembre dernier, Medhi Benatia a écopé de trois matches de suspension ferme et trois matches avec sursis. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a estimé que le dirigeant de l’OM était parti trop loin en critiquant l’arbitre de la rencontre opposant son équipe à l’OL (2-3).

Le craquage de Benatia

« L’arbitre doit être sûr de ce qu’il fait dans un match aussi important, moi, je ne suis pas arbitre, s’il est là, c’est qu’il est bon. Pourquoi on est préoccupé quand on voit que c’est Monsieur Bastien qui va nous arbitrer ? Bah quand on voit ça, on comprend pourquoi on est préoccupé (…). Attention, je ne veux pas être avantagé, mais il faut être juste avec tout le monde, là ça fait beaucoup. Heureusement qu’on a ce caractère et je veux rester sur ça, mais ça fait beaucoup » avait confié Benatia au micro de DAZN, après avoir laissé exploser sa rage et sa colère durant la mi-temps.

« N’attaquons pas les hommes et les femmes derrière les sifflets »

Ancien arbitre de Ligue 1, Amaury Delerue estime que cette sanction est méritée. « D'un point de vue général, ces sorties font énormément de mal aux hommes qui sont derrière les arbitres, à partir du moment où on attaque la probité et l'honnêteté des hommes. Vous faites des dégâts mais vous en faites également dans le foot amateur. Une sortie médiatique comme celle de Mehdi Benatia encourage beaucoup trop de passages à l’acte. Nous n’avons rien à cacher, nous sommes ouverts à la discussion. Critiquez nos décisions si vous le voulez, parlons football, parlons technique d’arbitrage, mais n’attaquons pas les hommes et les femmes derrière les sifflets » a-t-il déclaré au micro de RMC.