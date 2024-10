F1 : «Fantastique», Ferrari annonce du lourd face à Red Bull !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après un long mois d’absence, la Formule 1 sera de retour le week-end prochain avec le GP des États-Unis à Austin. Moins en vue sur ces derniers mois, la Scuderia Ferrari espère jouer un mauvais tour à ses concurrents. Jock Clear, ingénieur performance au sein de l’écurie italienne, a en tout cas annoncé du lourd en ce sens.

Il ne reste plus que six courses cette saison. Vainqueur à deux reprises en 2024, Charles Leclerc a toujours faim de victoires, comme l’a rappelé l’ingénieur performance Jock Clear.

« Il voudra tout autant gagner cette course »

« Honnêtement, je pense que si vous lui parliez, il vous dirait qu’il est très heureux d’avoir gagné ces deux courses (Monza et Monaco). Ce sont deux courses emblématiques, quelle que soit l’année, mais les gagner toutes les deux la même année », a lâché ce dernier dans des propos rapportés par Next-Gen Auto. « Mais honnêtement, cela n’aura aucune importance à Austin la semaine prochaine, il voudra tout autant gagner cette course. Vous savez, c’est ce qu’il y a de bien dans le sport à tous les niveaux. Une fois que vous êtes sur le terrain, tout ce qui compte, c’est de battre le gars qui est à côté de vous le jour J, et cette montée d’adrénaline est là chaque semaine pour nous ».

« C’est vraiment un sentiment fantastique »

Jock Clear estime que se battre contre des écuries très performantes est une superbe sensation : « Nous sommes dans une situation où quatre voitures, peut-être plus, peuvent aller à chaque course en se disant qu’elles pourraient gagner celle-ci, et c’est un sentiment fantastique. C’est vraiment un sentiment fantastique. Cela ne nous dérange pas de devoir nous battre contre McLaren, Mercedes et Red Bull en même temps. Nous préférons de loin ce genre de défi à la lutte constante pour essayer de suivre Max ou d’espérer les surprendre, car c’est juste démoralisant. Mais c’est très sain en ce moment. C’est un sport formidable actuellement ».