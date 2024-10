Mbappé dans un scandale d'avortement ? «On va réclamer 100.000€»

Axel Cornic

La récente polémique lancée par la presse suédoise a donné vie à un véritable déballage médiatique, avec une affaire d’ordre privé concernant Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. En 2021, l’attaquant aurait vraisemblablement sollicité son club pour l’aider dans une histoire d’avortement qu’il voulait taire, mais les répercussions ont finalement été assez graves.

On ne sait plus où donner de la tête. Depuis que la presse suédoise a lié Kylian Mbappé à une affaire de viol et d’agression sexuelle, les langues se délient. On apprend ainsi pas mal de choses concernant son passé au PSG, notamment une affaire que les dirigeants parisiens l’avaient aidé à cacher… et qui fuite désormais !

Le PSG visé par une nouvelle plainte ! https://t.co/WEzM6qLc7p pic.twitter.com/prQMnwSqqP — le10sport (@le10sport) October 16, 2024

« C’est le point de détérioration majeur entre le PSG et Mbappé »

Ce dossier est des plus délicats puisqu’il s’agit d’une histoire concernant la vie privée de Kylian Mbappé. Pourtant, plusieurs sources assurent qu’elle aurait notamment servi au PSG pour mettre la pression sur le joueur ! « Cette affaire de vie privée est capitale, parce que c’est le point de détérioration majeur entre le PSG et Mbappé » a expliqué Romain Molina, dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.

« Il y a des gens du club qui étaient au courant et à un moment... »

« C’est pourquoi les relations ont autant été envenimées derrière » a assuré le journaliste d’enquête, qui en juin dernier parlait déjà d’un chantage fait à Kylian Mbappé et son entourage, suite à cette affaire d’avortement caché. « On a tout caché ! Il y a des gens du club qui étaient au courant et à un moment, on va réclamer 100.000€ à Fayza Lamari ».