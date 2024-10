F1 - Hamilton : Mercedes prépare du lourd pour ses adieux !

Pierrick Levallet

La saison 2025 va marquer la fin d’une ère en F1. Après dix ans de bons et loyaux services, Lewis Hamilton quittera Mercedes à l’issue de l’année 2024. Le Britannique rejoindra Ferrari. L’écurie allemande voudrait donc que l’aventure du septuple champion du monde se termine sur une bonne note et préparerait ainsi du lourd pour la fin de saison.

Lewis Hamilton va changer d’équipe en 2025. Dix ans après son arrivée chez Mercedes, le septuple champion du monde rejoindra Charles Leclerc chez Ferrari. Le pilote de bientôt 40 ans va démarrer un nouveau chapitre de sa carrière à l'issue de la saison. L’écurie allemande a décidé de le remplacer par Kimi Antonelli, mais souhaite malgré tout que l’aventure du Britannique se termine sur une bonne note. Toto Wolff a donc indiqué qu’il préparait du lourd pour la fin de saison de Lewis Hamilton.

«Nous voulons terminer cette année aussi bien que possible»

« Bien que nous ne soyons pas en lice pour les championnats, il y a encore beaucoup à faire et nous avons l’occasion de créer quelques moments forts en cours de route. Nous voulons terminer cette année aussi bien que possible, prendre de l’élan pour 2025 et faire nos adieux à Lewis de la meilleure façon possible » a d’abord expliqué le patron de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Nous apportons notre dernière amélioration de la saison au Texas»

« C’est pourquoi nous avons travaillé dur depuis Singapour pour analyser nos performances et voir comment nous pouvons nous améliorer. Nous apportons notre dernière amélioration de la saison au Texas et notre objectif est de réduire l’écart avec la tête de la course. Il fournira également des informations utiles qui nous aideront à orienter notre développement pour 2025 » a ensuite ajouté Toto Wolff. Reste maintenant à voir si les évolutions apportées par Mercedes ce dimanche lors du Grand Prix des Etats-Unis aideront Lewis Hamilton à se battre pour de nouvelles victoires.