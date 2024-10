«Il a vendu son âme» : Une star débarque à Paris et se fait dézinguer !

Arnaud De Kanel

Alors que le Paris FC est en passe de se faire racheter par la famille Arnault et le groupe Red Bull, un grand nom devrait venir aider le club parisien. En effet, Jurgen Klopp a été nommé responsable du football au sein du groupe autrichien. Une nomination qui lui vaut de nombreuses critiques en Allemagne.

Le Paris FC est sur le point de vivre une transformation majeure. Bernard Arnault, l’homme d’affaires à la tête de l’empire LVMH et troisième fortune mondiale, s’apprête à prendre le contrôle du club. Il débutera avec une prise de participation de 55 %, avant d’atteindre 85 % d’ici 2027. En parallèle, Red Bull entrera également au capital, s’octroyant 15 % des parts. Cette double offensive annonce de profonds bouleversements pour l’avenir du club de la capitale, qui pourrait enfin viser le haut niveau. Un rapprochement avec Jürgen Klopp est évoqué, laissant planer l'idée d'un projet sportif ambitieux. Fraichement nommé directeur du football du groupe Red Bull, l'Allemand se retrouve sous le feu des critiques.

PSG - Paris FC : Une grosse arrivée est imaginée ! https://t.co/fj2gv6D2qW pic.twitter.com/nh6NKz0BmY — le10sport (@le10sport) October 12, 2024

«Il a vendu son âme»

Sacha, un fervent supporter du BVB, estime que Jurgen Klopp a « vendu son âme » en acceptant de rejoindre Red Bull. « Je n'ai jamais aimé le Bayern Munich mais, honnêtement, j'aurais préféré que Klopp devienne le coach du club munichois plutôt que de le voir travailler pour Red Bull. Cette info a constitué une nouvelle qui nous a terrassés. Il a vendu son âme », a-t-il confié pour L'Equipe. « Jürgen est connu pour son amour de l'argent. Regardez toutes les publicités qu'il fait depuis si longtemps. C'est quelqu'un qui se laisse volontiers inviter par de grands groupes et des banques pour de petites conférences et, au final, il touche des sommes considérables. De l'argent gagné rapidement et facilement. Au fond, c'était presque écrit qu'il finisse son parcours dans un groupe aussi riche que Red Bull », ajoute de son côté Marcus, un supporter de Stuttgart, la ville natale de Klopp. Kevin Grosskreutz, ancien soldat du coach allemand, ne l'épargne pas non plus.

«C'est un choc et je suis triste qu'il ait pris une telle décision»

« Pour être franc, je ne parviens toujours pas à réaliser. J'ai d'abord cru à une fake news. C'est un choc et je suis triste qu'il ait pris une telle décision. Si nous devions prochainement nous rencontrer, je lui dirai personnellement que je ne comprends pas son choix », a déclaré le champion du monde pour Bild. Le choix de Jurgen Klopp fait parler...