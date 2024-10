Transfert : Après Mbappé, le PSG va battre le Real Madrid !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Formé à la Maison-Blanche, Achraf Hakimi rêverait de rejoindre son ami au Santiago Bernabeu. Malgré tout, latéral droit marocain serait parti pour prolonger son séjour au PSG.

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé était partagé entre le PSG et le Real Madrid. Et l'ancien pensionnaire de l'AS Monaco a finalement décidé de migrer vers Paris. En effet, Kylian Mbappé s'est engagé en faveur du PSG, et ce, sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi ayant levé la clause à 180M€ de l'actuel capitaine de l'équipe de France.

Hakimi rêve de revenir au Real Madrid

Après avoir passé sept saisons au PSG, Kylian Mbappé a finalement signé au Real Madrid. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le club de la capitale, l'attaquant de 25 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur de la Maison-Blanche. Et il aurait pu être rejoint par son ami Achraf Hakimi.

Hakimi va prolonger au PSG

Selon les informations de Relevo, Achraf Hakimi rêverait d'être rapatrié au Real Madrid. Formé à la Maison-Blanche, le latéral droit du PSG aurait confié en interne qu'il voulait faire son retour au Santiago Bernabeu, et ce, à plusieurs reprises. Mais heureusement pour le club rouge et bleu, les conditions ne sont pas réunies pour qu'Achraf Hakimi (25 ans) reviennent au Real Madrid. En effet, le transfert du Marocain serait plus que difficile à finaliser. Et cette mission deviendra impossible pour Florentino Pérez lorsque le joueur rempilera avec le PSG. A en croire le média espagnol, le clan Hakimi et le club parisien seraient proches d'un accord pour une prolongation, étant engagé jusqu'au 30 juin 2026.