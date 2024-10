Discussions confirmées, Pogba va signer à l'OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Initialement suspendu 4 ans, Paul Pogba a vu sa sanction être largement réduite au point d'être autorisé à rejouer dès le mois de mars prochain. Mais avec quel club ? La question se pose puisque la Juventus a d'ores et déjà annoncé que des discussions avaient été entamées pour rompre son contrat. Dans cette optique, Paul Pogba serait en contact avec l'OM, et notamment Medhi Benatia. Mais faut-il croire à une signature du champion du monde à Marseille ?

Suspendu pour dopage, Paul Pogba a récemment vu le TAS revoir la durée de sa sanction à la baisse. Le champion du monde 2018 sera autorisé à revenir sur les pelouses au mois de mars, mais il est encore impossible d'affirmer avec quel club. Et pour cause, la Juventus, où il est encore sous contrat, a d'ores et déjà annoncé son intention de rompre son bail compte tenu de son imposant salaire qui n'est plus en adéquation avec son statut. Autrement dit, Paul Pogba pourrait bien être libre sur le marché dans les prochaines semaines. Et bien que l'ancien Mancunien l'ait jugée « pas crédible », la rumeur d'une arrivée à l'OM prend de l'ampleur.

Pogba - OM, discussions confirmées ?

Difficile d'y voir clair dans ce dossier compte tenu des différentes informations qui circulent, mais Mathieu Grégoire, correspondant à Marseille pour L'EQUIPE, assurait ces derniers jours qu'il y avait bien eu des discussions entre Medhi Benatia et Paul Pogba. Pour le moment de manière informelle puisque les deux hommes se connaissent bien et peuvent donc parler d'autre chose que d'une signature à l'OM. Mais forcément, le rapprochement va rapidement se faire comme le révélait Thibaud Vézirian sur sa chaîne Twitch : « Je n’ai pas d’informations et je n’ai pas cherché à en avoir. En revanche, suite à ces informations, certains amis, certaines personnes que je connais bien dans le milieu du foot, m’ont confirmé. Ils m’ont dit : "En effet, il ne faut pas aller chercher bien loin pour avoir ce type d’information. C’est vrai que c’est quelque chose qui est dans les tuyaux". Perso, je n’ai pas été vérifié. »

Evra, l'intermédiaire de luxe

Et afin d'obtenir la signature de Paul Pogba, l'OM peut compter sur un intermédiaire de luxe à savoir Patrice Evra. L'ancien Marseillais connaît parfaitement le milieu de terrain de la Juventus mais également Medhi Benatia, puisque Patrice Evra les a côtoyés tous les deux du côté Turin, mais pas en même temps. « Je vais appeler Mehdi Benatia pour qu'il appelle car les portes sont ouvertes. Il a joué avec lui », confiait-il au micro de RMC il y a quelques jours, avant d'en rajouter une couche ce mardi, toujours dans l'émission Rothen s'enflamme : « J’aimerais que Paul aille à l’OM. J’ai parlé à Mehdi Benatia pour que Paul Pogba vienne à l’OM, j’ai essayé de faire quelque chose. S’il y a un coup à faire, qu’ils n’hésitent pas. Mehdi aimerait avoir Pogba en direct, mais ce n'est pas à moi de choisir pour la carrière de Pogba. La Juve se dise qu’il faut peut-être le garder parce que des clubs le veulent ». Reste désormais à savoir si Patrice Evra arrivera à ses fins.

