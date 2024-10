Paris FC : Un énorme problème est déjà annoncé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est l'énorme information des derniers jours pour le football français. En effet, le Paris FC va être racheté par la famille Arnault qui s'appuiera également sur Red Bull, impliqué dans ce projet à hauteur d'environ 15% dans la capital du club parisien. Par conséquent, l'arrivée d'un second grand club à Paris prend enfin forme après de longues années d'attente. Toutefois, un premier problème majeur est à résoudre : dans quel stade va jouer le PFC ?

Ce sera officiel dans les prochaines heures, mais cela ne fait déjà plus aucun doute, le Paris FC va passer dans une nouvelle dimension. En effet, la puissante famille Arnault va devenir actionnaire majoritaire du PFC qui va donc avoir pour ambition de devenir le second grand club à Paris, réparant ainsi une anomalie par rapport aux autres capitales européennes. Antoine Arnault, le fils du patron de LVMH, sera notamment en charge de ce projet, et pourra compter sur l'expertise de Red Bull, également impliqué, avec son nouvel homme fort : Jürgen Klopp.

Quel stade pour le PFC ?

Mais avant de dessiner les contours précis de ce projet, le Paris FC doit se trouver un stade. Le leader de Ligue 2 évolue pour le moment à Charléty, un stade d'athlétisme, qui n'a pas vocation à accueillir un club de football qui ambitionne de disputer la Ligue des champions. Mais les options sont rares à Paris. La plus logique mènerait à Jean-Bouin, qui est collé au Parc des Princes. Mais pour cela, il faudrait cohabiter avec le Stade Français, ce qui serait «bizarre» selon Thibaud Vézirian.

Le premier gros casse-tête de la famille Arnault

Sur sa chaîné Twitch, le journaliste a effectivement fait le point sur ce dossier et confirme que c'est premier dossier sensible à gérer par la famille Arnault. Thibaud Vézirian explique que c'est une question qui fait beaucoup parler en coulisses, et que l'hypothèse de travaux à Charléty ont été évoqués. Mais s'il est bien desservi et facilement accessible, le stade situé dans le XIIIe arrondissement de Paris ne pourra pas dépasser les 30 000 places, ce qui semble trop restreint face aux ambitions du PFC. C'est donc le premier défi majeur qui s'offre aux nouveaux propriétaires du club.