Mercato - PSG : «Je lui en veux», Messi l’a dégoûté !

Lionel Messi n’aura tenu que deux saisons au PSG avant de s’enfuir vivre son rêve américain à l’Inter Miami. Que ce soit en MLS ou avec la sélection argentine, l’octuple Ballon d’or s’éclate et performe. De quoi faire grincer les dents de Jérôme Rothen. Explications.

En l’espace de deux saisons, Lionel Messi a certes marqué et fait des passes décisives à foison à ses coéquipiers. Néanmoins, il n’est pas parvenu à faire passer le cap nécessaire au PSG sur le plan européen pour aller rafler la première Ligue des champions de l’histoire du club aux côtés de Kylian Mbappé et de Neymar.

«On est plus que cocu, je lui en veux !»

Et au vu de ses prestations avec l’Argentine et notamment face à la Bolivie pendant la trêve internationale (6-0 et triplé de Messi), Jérôme Rothen est plus qu’amer. « Quand tu vois le match de Messi cette nuit… c’est un régal, comment il participe, les efforts qu’il fait… De voir ce qu’il nous a donné au PSG, mais on est plus que cocu, je lui en veux ! ».

«De voir qu’il traînait son spleen tout au long de son aventure au Paris Saint-Germain»

Sur les ondes de RMC pour Rothen s’enflamme, l’ex-joueur du PSG a d’ailleurs regretté le fait que Lionel Messi « traînait son spleen » à Paris alors qu'il est si rayonnant depuis son départ. « Alors oui par moment il a été décisif. C’est vrai que les stats parlent un petit peu pou lui aussi au PSG. Mais avec ces joueurs là tu regardes pas les stats […] jouer avec la star mondiale, Leo Messi, le meilleur joueur peut-être de la planète foot toutes générations confondues, et de voir qu’il traînait son spleen tout au long de son aventure au Paris Saint-Germain, la seule fois où il et sorti du bois c’est pour préparer la Coupe du Monde, mais c’est la seule fois où il a fait peut-être un peu plus d’effort. Mais derrière c’est catastrophique ».