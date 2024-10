Surprise, McCourt lâche l'OM !

Thomas Bourseau

Frank McCourt attendait ce choc au sommet entre l'OM et le PSG à l'Orange Vélodrome ce dimanche. Une rencontre phare de Ligue 1 à laquelle le propriétaire de l'Olympique de Marseille aurait aimé assister selon L'Equipe. Toutefois, à cause de soucis personnels, il a révélé cette semaine ne pas pouvoir honorer sa promesse. Pour autant, le patron du club compterait bien faire acte de présence plus tard dans la saison.

En l'espace de plus d'un an, les apparitions de Frank McCourt à l'Orange Vélodrome se comptent sur les doigts d'une main. Cette saison, le propriétaire de l'OM était présent à la première du club phocéen à domicile le 25 août dernier en Ligue 1 avec la réception du Stade de Reims (2-2). En 2023, l'homme d'affaires américain avait aussi choisi la première rencontre de Ligue 1 jouée dans l'antre de l'Olympique de Marseille avant de disparaître.

McCourt a communiqué son absence pour le Classique

Le climat est bien moins austère au sein de la direction que la saison dernière au cours de laquelle l'OM avait déjà changé d'entraîneur à ce stade de la saison (Gennaro Gattuso avait remplacé Marcelino après son licenciement fin septembre). Frank McCourt aurait initialement prévu de prendre part au Classique opposant l'OM au PSG à l'Orange Vélodrome ce dimanche 27 octobre. Pour des raisons personnes non identifiées par L'Equipe, le patron de l'Olympique de Marseille ne sera pas de la partie pour le choc face au Paris Saint-Germain. Des « petits soucis » l'empêcheraient d'apporter son soutien à Roberto De Zerbi et ses hommes. Ce que McCourt regretterait amèrement.

McCourt prévoit de venir au Vélodrome cette saison !

Cependant, L'Equipe affirme ces dernières heures que Frank McCourt aurait la ferme intention d'être plus présent à l'Orange Vélodrome cette saison que ce fut le cas lors de l'exercice précédent. Son investissement serait d'ailleurs plus conséquent dans les affaires internes du club phocéen. De quoi ravir le président Pablo Longoria et les supporters de l'Olympique de Marseille.