Transfert à l’OM, un joueur du PSG «a raté sa carrière» 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2004, Fabrice Fiorèse plantait un énorme couteau dans le dos au PSG. En effet, l’attaquant parisien faisait le choix de passer chez l’ennemi, rejoignant ainsi directement l’OM. Une trahison qu’on a eu énormément de mal à digérer au sein du club de la capitale. Ce n’est pas Vahid Halilhodzic, entraîneur du PSG, de l’époque, qui dira le contraire. Aujourd’hui encore, ce transfert de Fiorèse lui reste en travers de la gorge.

A l’approche du Classique entre l’OM et le PSG, on parle beaucoup d’Adrien Rabiot et de sa trahison en signant avec le club phocéen. Libre suite à son départ de la Juventus, celui qui a été formé au PSG a décidé de rejoindre le sud de la France. 20 ans plus tôt, Fabrice Fiorèse était lui directement passé de Paris à Marseille. Un transfert retentissant qui n’a pas manqué d’agacer Vahid Halilhodzic, ancien entraîneur du PSG.

OM : Une occasion en or à 4M€ sur le mercato ? https://t.co/vTkaDVMgo4 pic.twitter.com/s6pdQU1DkJ — le10sport (@le10sport) October 26, 2024

« Quelle faute il a fait pour sa carrière ! »

C’est pour Eurosport que Vahid Halilhodzic a balancé sur ce transfert de Fabrice Fiorèse à l’OM en 2004. Agacé, il a ainsi lâché : « Écoutez, je n'aime pas trop parler de ce transfert, car c'est inexplicable. Quelle faute il a fait pour sa carrière ! En début de saison, il avait prolongé son contrat pour quatre saisons supplémentaires. Il était vice-capitaine et candidat à l'équipe de France. Puis à un moment donné, il a dit : "je veux partir". Je n'ai rien compris. Quand je pense à ça, pffff… ».

« C'est lui qui s'est trompé avec ce choix »

« Je pense qu'il a raté sa carrière à cause de ce choix. Quand vous prolongez pour quatre ans, c'est que vous donnez une confiance totale pour l'avenir du club. Je lui en veux encore ? Non. C'est lui qui s'est trompé avec ce choix. Moi, j'étais surpris et consterné. Il avait fait la meilleure saison de sa vie en 2003-04 », a ensuite ajouté l’ancien entraîneur du PSG.