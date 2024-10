F1 - Verstappen : Red Bull charge McLaren après le clash !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le week-end dernier à Austin, Helmut Marko, figure emblématique de Red Bull, a chargé McLaren et Lando Norris en affirmant que ce dernier était beaucoup moins fort mentalement que son protégé Max Verstappen. Une sortie qui n’a pas du tout plu au patron de l’écurie britannique Zak Brown, qui a riposté, en tentant de semer la zizanie selon Marko. Explications.

« [Max] est le meilleur, il est le plus rapide et, surtout, il a la force mentale pour se battre théoriquement pour le championnat du monde, plus que Charles Leclerc et Lando Norris. Nous savons que Norris a quelques faiblesses mentales. J'ai lu certains des rituels qu'il a besoin de faire pour être performant le jour de la course ». Le week-end dernier, Helmut Marko n’hésitait absolument pas à charger McLaren et Lando Norris, deuxième du championnat du monde, à propos de a capacités mentales que ses poursuivants dont le Britannique, inférieures selon lui à celles de Max Verstappen.

« C'est toujours amusant de voir comment certaines personnes font la course et quelles tactiques »

Une sortie qui n’est pas du tout passée du côté de Zak Brown. Le patron de McLaren s’est empressé de rétorquer : « Pointer du doigt cette situation est plutôt inapproprié et nous ramène 10 à 20 ans en arrière. Mais c'est toujours amusant de voir comment certaines personnes font la course et quelles tactiques elles utilisent d'un point de vue sportif, mais j'ai pensé que c'était de très mauvais goût », confiait ainsi le directeur général de McLaren.

« C’est une tentative délibérée de provoquer des troubles », Marko charge Zak Brown

Pour Helmut Marko, la réaction de Brown est inappropriée, et ce dernier a complètement remixé ses propos dans l’optique de semer le trouble entre McLaren et Red Bull : « Il y a eu à nouveau beaucoup de tapage juste parce que j’ai dit que Norris était un mauvais démarreur. Mais je n’ai jamais parlé de santé mentale. Seulement que Max est mentalement plus fort. On ne peut pas déformer ma formulation comme il l’a fait. C’est une tentative délibérée de provoquer des troubles. Mais nous connaissons les jeux joués par Zak Brown. Il sème délibérément le trouble partout où il le peut », a confié l’Autrichien dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.