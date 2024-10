F1 - Hamilton : Mercedes annonce un nouveau «défi» !

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton a vécu un Grand Prix des Etats-Unis plutôt compliqué. Le septuple champion du monde a été contraint à l’abandon après une sortie de piste en début de course. Le Britannique va donc vouloir faire largement mieux au Mexique ce dimanche. Et Mercedes se veut plutôt optimiste pour son pilote de 39 ans.

«La voiture est intrinsèquement performante»

« Après un week-end difficile à Austin, nous avons l’opportunité de rebondir immédiatement à Mexico. Notre performance au Texas a montré que la voiture est intrinsèquement performante. Notre défi est de l’extraire de manière cohérente. Ce n’est pas le résultat d’un défi spécifique, mais de l’interaction entre la voiture et les facteurs aéro et mécaniques » a d’abord expliqué Toto Wolff dans des propos rapportés par F1 Only.

«Le Mexique présente un défi unique»

« Nous avons encore cinq courses pour travailler sur ce point avant la fin de la saison. Il est important que nous le fassions, non seulement pour nos performances immédiates, mais aussi pour bien nous préparer pour 2025. Avec son altitude élevée, le Mexique présente un défi unique. L’unité de puissance doit travailler plus dur et, pour contrer l’air raréfié, nous roulons avec une force d’appui maximale. Cela dévoilera une nouvelle opportunité d’évaluer notre récent package de mise à jour » a ensuite ajouté le patron de Mercedes. Reste maintenant à voir si Lewis Hamilton sera en mesure de se battre pour une nouvelle victoire ce dimanche sur la piste de Mexico. À suivre...