F1 : Ferrari au sommet, il lâche une grande révélation !

Dimanche, Charles Leclerc a obtenu la 3ème victoire de la saison à l’occasion du Grand Prix des États-Unis. Le Monégasque a triomphé de McLaren et de Red Bull, qui semblaient pourtant avoir un avantage sur Ferrari. Directeur de l’écurie britannique, Andrea Stella a révélé que ce doublé de la Scuderia n’avait rien d’étonnant au vu de leurs performances récentes.

Ferrari et Charles Leclerc de retour sur le devant de la scène. Après Monaco et Monza, deux victoires extrêmement importantes pour ce dernier, le Monégasque s’est brillamment imposé dimanche lors du Grand Prix des États-Unis à Austin. Leclerc a devancé son coéquipier Carlos Sainz, ce qui a donc permis à l’écurie italienne de réaliser un formidable doublé.

« Pour ce qui est de Ferrari, j’ai déjà dit qu’au cours du week-end, elle avait été rapide au cours des courses précédentes »

Surtout, Ferrari se replace au niveau du classement des constructeurs. 3ème, la Scuderia n’a plus que 8 points de retard sur Red Bull, et 48 points derrière McLaren. Team Principal de l’écurie britannique, Andrea Stella a récemment avoué que ce triomphe de Ferrari à Austin ne l’avait absolument pas étonné. « Je pense qu’en termes de compétitivité, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Pour ce qui est de Ferrari, j’ai déjà dit qu’au cours du week-end, elle avait été rapide au cours des courses précédentes, de manière assez constante », a lâché l’Italien.

« Je pense qu’à Bakou, Leclerc, en toute honnêteté, était certainement en mesure de gagner la course »

Pour ce dernier, avant Austin, Charles Leclerc aurait pu l’emporter à plusieurs reprises, notamment sur les dernières courses en Azerbaïdjan ou encore à Singapour : « Ils n’ont pas été capables de maximiser leur potentiel . Je pense qu’à Bakou, Leclerc, en toute honnêteté, était certainement en mesure de gagner la course. À Singapour, nous nous attendions à ce que Leclerc soit très compétitif pour la pole position, et il en aurait été de même pour la course. Nous ne sommes donc pas surpris que Ferrari soit si proche ».