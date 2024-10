F1 : Verstappen avantagé ? Norris se lâche !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

3ème du Grand Prix des Etats-Unis dimanche, Max Verstappen a réussi à retenir les assauts de Lando Norris jusqu'à défendre coûte que coûte sa place sur le podium devant le Britannique. Ce dernier a été sanctionné d'une pénalité de cinq secondes pour avoir dépassé le Néerlandais hors de la piste. La décision fait beaucoup parler puisque pour contenir Norris, Verstappen a également dû dépasser les limites.

En tête du classement des pilotes avec 57 points d'avance, Max Verstappen a réussi à regagner un peu d'avance sur Lando Norris. Cette fois-ci, il a été aidé par la pénalité du Britannique, lui permettant de respirer un peu. Mais la décision de la FIA n'a pas été très bien reçue par tout le monde, à commencer par Norris lui-même.

« C'est incorrect »

Comme Max Verstappen a lui aussi franchi les limites de la piste pour défendre sa position, Lando Norris estime qu'il aurait dû recevoir une sanction lui aussi pour que la situation soit plus neutre entre les deux pilotes. « Ce qui est incorrect, c’est ce que Max a fait, c’est-à-dire défendre sa position en quittant la piste, et effectivement conserver sa position, ce qui n’est pas correct. Il est sorti de la piste en défendant, il a surexploité et fait une erreur, et par conséquent il en a tiré avantage » dit le Britannique dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

Une logique pas respectée ?

Par le passé, il y a déjà eu des situations similaires, notamment entre Verstappen et Lewis Hamilton en 2021. Selon le règlement, il est évidemment interdit de sortir des limites car cela pourrait être un avantage. « Les règles semblent changer, car je trouve que c’est assez incohérent par rapport à ce qu’il s’est passé en Autriche, où Max n’a pas été pénalisé alors qu’il est sorti de la piste et en a tiré avantage » poursuit Lando Norris.