F1 : Verstappen en difficulté, il jubile !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'on le pensait parti pour écraser la saison 2024, Max Verstappen a connu un léger déclin à partir du milieu de la saison. Le Néerlandais a largement ralenti la cadence ces dernières semaines et a vu Lando Norris finir par le concurrencer sérieusement. Aux Etats-Unis, il a connu un week-end plutôt satisfaisant, lui permettant de respirer un peu mieux.

Toujours leader du classement des pilotes avec 57 points d'avance sur Lando Norris, Max Verstappen possède une marge conséquente pour gagner un quatrième titre de champion du monde. Le pilote néerlandais traverse une mauvaise passe inédite depuis des années pour lui mais aux Etats-Unis, il a d'abord remporté la course sprint avant de terminer 3ème du Grand Prix, à chaque fois devant le Britannique.

F1 : Ferrari au sommet, il dévoile un secret ! https://t.co/SfzlBgheOl pic.twitter.com/RhV7vTHu4A — le10sport (@le10sport) October 22, 2024

Verstappen a dû se battre

A la lutte pour garder le podium dans cette course, Max Verstappen a évité de justesse de se faire dépasser par Lando Norris. Le bilan du week-end était donc assez bon pour le Néerlandais. « La course a été assez difficile, je n'ai jamais vraiment eu le rythme pour attaquer. J'ai beaucoup sous-viré et j'ai eu du mal à freiner. Cela a rendu la défense assez difficile parce qu'à chaque fois que quelqu'un voulait attaquer, je ne pouvais pas freiner trop tard. Mais oui, la bataille a été rude. J'ai fait tout ce que j'ai pu, bien sûr, pour garder [Norris] derrière moi. Et au final, monter sur le podium est toujours, je pense, un excellent résultat pour nous » se réjouit-il dans des propos rapportés par Motorsport.

Verstappen à l'abri ?

Alors que certains s'inquiétaient de voir Max Verstappen perdre son titre de champion du monde au vu de la dynamique récente, il reste seulement 5 courses avant la fin de la saison, ce qui semble suffisant pour maintenir son avance. Le résultat du Grand Prix d'Austin aurait pu changer beaucoup de choses s'il avait été inversé entre les deux pilotes.