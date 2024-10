F1 : «Problèmes» chez Red Bull, Verstappen annonce la couleur

Pierrick Levallet

Max Verstappen n’a pas renoué avec la victoire à Austin. Le Néerlandais a terminé à la troisième place, derrière les Ferrari de Carlos Sainz Jr et Charles Leclerc. Le pilote de 27 ans a malgré tout retenu le positif et souhaite poursuivre sur cette lancée au Mexique. Il a d’ailleurs clairement annoncé la couleur à Red Bull.

Bien parti pour rafler une quatrième couronne, Max Verstappen a fini par rencontrer quelques difficultés en F1. Le Néerlandais n’a plus gagné une seule course depuis le Grand Prix d’Espagne. Le triple champion du monde en titre a néanmoins tenu à retenir le positif du Grand Prix des Etats-Unis dimanche dernier. Max Verstappen a notamment noté un certain progrès, et souhaite que Red Bull poursuive sur cette lancée.

«Nous avons fait de bons progrès à Austin»

« Le Mexique est toujours une grande course et, bien sûr, c’est la course à domicile de Checo, donc il y a toujours une ambiance incroyable. Le circuit est situé à une altitude très élevée, ce à quoi il faut s’adapter un peu plus, mais nous avons toujours eu de bons résultats ici et j’ai toujours aimé piloter sur ce circuit. Nous avons fait de bons progrès à Austin et nous avons constaté des améliorations prometteuses avec la voiture, mais cela n’a pas été suffisant pour la course » a d’abord expliqué le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Il s’agira donc de maintenir cette dynamique»

« L’équipe travaille dur pour résoudre ces problèmes. Mais en fin de compte, c’était un pas en avant dans la bonne direction et gagner le Sprint a été un coup de pouce pour l’équipe. Nous nous dirigeons vers la deuxième course de ce triplé, il s’agira donc de maintenir cette dynamique et de continuer à gagner des points cruciaux au championnat » a ensuite ajouté Max Verstappen. Reste maintenant à voir si Red Bull aura poursuivi ses efforts. Verdict ce dimanche lors du Grand Prix du Mexique.