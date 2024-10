F1 : Verstappen - Hamilton, vers une grande première ?

Arnaud De Kanel

Max Verstappen s'est rassuré à Austin le week-end dernier mais il n'est toujours pas parvenu à mettre fin à sa disette. Il retentera de renouer avec le succès dimanche au Mexique, au même titre que Lewis Hamilton, les deux seuls récents vainqueur à Mexico. Mais les deux pilotes ne partent pas favoris.

Le Grand Prix du Mexique a fait son retour au calendrier en 2015. Nico Rosberg l'avait emporté. Depuis, Max Verstappen et Lewis Hamilton ont respectivement gagné à 5 et 2 reprises. Mais les deux pilotes ne partent pas favoris et il pourrait donc y avoir un nouveau vainqueur ce week-end.

Norris cherche la faille au Mexique

Et ce vainqueur inédit pourrait bien se nommer Lando Norris. A la lutte pour le titre avec Max Verstappen, le Britannique espère l'emporter. « J’aime beaucoup venir au Mexique. Les fans sont passionnés et l’ambiance est toujours agréable. C’est un défi intéressant pour nous en tant que pilotes avec l’altitude élevée, c’est quelque chose pour lequel nous nous entraînons tout au long de l’année. Ces défis supplémentaires sont toujours ce qui rend les choses encore plus amusantes. Manquer de peu le podium à Austin a été délicat, mais j’ai hâte de recommencer ce week-end au Mexique. Nous allons une fois de plus tout donner et tenter de terminer en beauté », a déclaré le pilote McLaren dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

Les pilotes devront couvrir les 305 km de course, soit 71 tours de 4,304 km sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez et ses 17 virages. Les premiers tours de piste s'effectueront ce vendredi dès 20h30 avec la première séance d'essais libres, suivie de la seconde à 00h, toutes les deux diffusées sur Canal+ Sport. Samedi, se tiendra la troisième et dernière séance d'essais libres à 19h30, suivie des qualifications à 23h. Enfin, le départ du Grand Prix du Mexique sera donné dimanche à 21h sur C8.

Le programme complet au Mexique

- Vendredi 25 octobre

20h30 - 21h30 : Essais Libres 1 (Canal+ Sport)

00h00 - 01h00 : Essais Libres 2 (Canal+ Sport)

- Samedi 26 octobre

19h30 - 20h30 : Essais Libres 3 (Canal+ Sport)

23h00 - 00h00 : Qualifications (Canal+ Sport)

- Dimanche 27 octobre

21h00 : Départ du Grand Prix (C8)