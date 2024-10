F1 : McLaren sanctionné, Ferrari valide totalement !

Pierrick Levallet

Il y a quelques semaines, la FIA a sanctionné McLaren. L’instance a obligé l’écurie britannique à revoir la conception de l’aileron arrière de ses monoplaces suite au Grand Prix d’Azerbaïdjan le 15 septembre dernier. Frédéric Vasseur, patron de Ferrari, estime d’ailleurs que la FIA a fait le bon choix avec cette sanction.

McLaren a écopé d’une légère sanction après le Grand Prix d’Azerbaïdjan. Des images ont montré que les fentes de l’aileron arrière de la monoplace d’Oscar Piastri s’ouvraient plus largement dans les lignes droites à grande vitesse. Cela conférait donc un boost de vitesse à l’Australien. La FIA a donc contraint McLaren à revoir la conception de son aileron arrière. Et Ferrari estime que cela est totalement justifié.

«Ce n’est pas, pour moi, légal»

« Nous n’avons apporté aucun changement à l’aileron arrière mais je pense que cela concernait davantage la configuration à faible appui et je ne suis pas sûr que quelqu’un n’ait pas modifié l’aileron arrière entre Singapour et Austin. Ce n’est pas, pour moi, légal. L’histoire de l’aileron arrière, c’est complètement différent parce que, dans l’article du règlement, vous avez également une déflexion maximale et c’est noir ou blanc. Ce n’est pas gris, pas gris foncé, pas gris clair. C’est noir et blanc et pour moi, c’est clair » a ainsi révélé Frédéric Vasseur dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Nous ne voulons pas que l’ouverture dépasse 2 mm»

McLaren n’a d’ailleurs pas été la seule équipe à devoir changer son aileron arrière. « Après Singapour, nous avons publié une communication sur les ailerons arrière, indiquant ce que nous considérions comme acceptable ou non. Deux ou trois équipes ont dû procéder à de petites modifications pour s’y adapter. Nous ne voulons pas que l’ouverture dépasse 2 mm. Il y a une ouverture naturelle, en raison de la façon dont les ailes sont montées et se déforment, mais celles de certaines équipes se déforment davantage » a récemment révélé Nikolas Tombazis, directeur monoplaces de la FIA.