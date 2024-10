F1 : Red Bull battu, Verstappen annonce du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dimanche dernier, Max Verstappen a retrouvé des couleurs à l’occasion du Grand Prix des États-Unis. 3Ème à l’arrivée, le triple champion du monde n’a cependant pas pu se défendre face aux Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc. Néanmoins, le Néerlandais est très satisfait des évolutions de comportement de sa monoplace, et l’a fait savoir.

Le grand Max Verstappen est-il de retour ? S’il n’a toujours pas remporté une nouvelle course cette saison, le Néerlandais s’est clairement rassuré le week-end dernier à l’occasion du Grand Prix des États-Unis. Déjà, « Super Max » a conforté son avance au championnat du monde avec une nette victoire à l’occasion de la course sprint, mais en course, Verstappen a également retrouvé des sensations.

F1 : «Problèmes» chez Red Bull, Verstappen annonce la couleur https://t.co/4LQT1wAFzZ pic.twitter.com/eyfqmm8vVc — le10sport (@le10sport) October 23, 2024

Max Verstappen retrouve des sensations

Parti deuxième sur la grille après des qualifications pourtant réussies, Max Verstappen s’est certes fait surprendre au départ par Charles Leclerc, et dépassé par Carlos Sainz par la suite, mais le champion du monde en titre a montré beaucoup de caractère, et surtout a affiché un rythme plus rassurant qu’au cours des dernières courses. 3ème à l’arrivée, Verstappen s’est livré avec un enthousiasme non camouflé à propos de sa RB-20, qui retrouve donc de la performance.

« Cela fait longtemps que je ne me suis pas senti aussi bien dans la voiture »

« Cela fait longtemps que je ne me suis pas senti aussi bien dans la voiture. Honnêtement, je ne me souviens même pas de quand c’était. Il y a toujours des choses qui peuvent être améliorées, mais certainement dans les virages rapides, nous allons très bien. Et les problèmes d’équilibre, qui nous empêchaient d’attaquer les virages, sont beaucoup moins présents maintenant aussi. Jusqu’à présent, ce premier week-end avec les évolutions montre que nous avons fait un très bon pas. À Monza, nous avons compris des choses, ce qui nous a au moins donné une direction vers laquelle travailler. Cela porte ses fruits maintenant », a ainsi confié Verstappen, dans des propos relayés par Next-Gen Auto.