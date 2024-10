F1 : Verstappen balance sur le clash entre Red Bull et McLaren

Pierrick Levallet

Écurie dominatrice de la F1 en 2022 et 2023, Red Bull éprouve plus de difficulté cette année. L’équipe autrichienne est notamment concurrencée par McLaren, en tête du classement constructeur. Zak Brown et Christian Horner se livrent donc un clash dans le paddock. Mais Max Verstappen n’y prête pas vraiment attention.

Red Bull a perdu sa place à la tête du classement constructeur. L’écurie autrichienne s’est faite rattraper par McLaren, qui a fourni un travail formidable. Lando Norris et Oscar Piastri se battent désormais pour les premières places, ce qui n’était pas le cas en début de saison. De ce fait, un certain clash a éclaté entre Red Bull et McLaren. Mais Max Verstappen n’y prête pas vraiment attention.

«Je ne m'occupe pas de ça»

« Cela ne m'intéresse pas. Le T-tray ? Nous l'utilisions juste comme un outil pour ajuster la hauteur de caisse plus rapidement. Ce n'était pas vraiment McLaren en soi [qui a demandé à la FIA une enquête approfondie], c'était plutôt Zak. Zak n'aime pas Christian, alors oui... Et vice-versa, je pense ! C'est comme ça. Ce n'est pas mon problème non plus. Je m’en moque complètement. Je ne m'occupe pas de ça. Je le vois, je le lis. Mais ensuite, j'éteins la télé et je vais regarder le MotoGP ou je vais sur le simulateur » a lancé le triple champion du monde en titre dans des propos rapportés par Motorsport.com.

Max Verstappen a déjà taclé McLaren

Max Verstappen s’était néanmoins permis de lâcher un petit tacle à McLaren, qui se plaignait de la pénalité infligée à Lando Norris lors du Grand Prix des Etats-Unis dimanche dernier. « McLaren ? Ils se plaignent de beaucoup de choses ces derniers temps. C'est très clair dans les règles, on ne peut pas dépasser à l'extérieur de la ligne blanche. J'ai été sanctionné pour cela par le passé - en 2017, je crois, ou peu importe - et j'avais donc perdu mon podium de cette manière » avait confié le pilote de Red Bull. La fin de saison promet d’être palpitante, surtout au vu de la rivalité qui prend forme entre l’écurie autrichienne et McLaren.