F1 : Red Bull prévenu, Verstappen a fait son choix pour son avenir et l'annonce !

Malgré son engagement avec Red Bull jusqu'en 2028, Max Verstappen fait l’objet de rumeurs concernant son avenir. Au cours d’un entretien accordé à l’AFP, le triple champion du monde en titre néerlandais a affiché son envie de poursuivre et finir sa carrière au sein de son écurie, assurant ne pas avoir songé à plier bagage.

À 27 ans, Max Verstappen a déjà tout connu en Formule 1. Au point de s’imaginer ailleurs qu’à Red Bull ou même songer à quitter la discipline reine de l’automobile ? Le Néerlandais s’est parfois contenté de réponses évasives concernant sa situation personnelle, surtout après le départ de l’ingénieur Adrian Newey, devenu proche du triple champion du monde au fil des années. Au cours d’un entretien accordé à l’AFP, Max Verstappen a mis fin aux rumeurs.

« J'ai signé un contrat à long terme avec l'équipe et, dans un monde parfait, je terminerai là »

« Rester ? C’est clairement l'intention. J'ai signé un contrat à long terme avec l'équipe et, dans un monde parfait, je terminerai là (sa carrière en F1, ndlr) », affirme le Néerlandais avant le Grand Prix du Mexique. Relancé sur une offensive de Toto Wolff pour le convaincre de rallier Mercedes après le départ de Lewis Hamilton chez Ferrari, Verstappen répond : « Non, pour moi, la situation n'a jamais changé depuis que j'ai signé mon contrat (avec Red Bull, ndlr) ».

Verstappen n’a pas envisagé de quitter Red Bull

Malgré les rumeurs qui ont pu circuler et certaines déclarations troublantes sur son avenir, Max Verstappen assure n’avoir jamais envisagé de quitter Red Bull : « Non, c'est vrai que nous avons eu des moments difficiles, mais j'étais plus concentré sur le fait d'essayer de trouver une performance et d'essayer d’améliorer tout ça ». Une sortie qui rassurera Red Bull. Le Néerlandais n’a plus gagné une seule course depuis le Grand Prix d’Espagne et tentera de retrouver le chemin du succès ce dimanche à Mexico.